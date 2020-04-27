Россия обогнала Китай по числу заразившихся коронавирусом

Разгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 "Руслан"", доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России с начала пандемии выявили 87 147 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна обогнала В России с начала пандемии выявили 87 147 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна обогнала Китай , сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 198 новых заболевших, из них 2 871 - в Москве , в городе самое большое число зараженных в стране.

Из числа инфицированных 2 693 человека контактные и без симптомов заболевания.

Пик в середине мая

Ранее в Кремле заявили, что пик коронавируса в стране наступит в середине мая.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, через месяц или два россияне будут с трудом вспоминать те тяготы, которые переживают сегодня.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома на майские праздники, чтобы сохранить динамику спада заболеваемости.

Ожидается, что Владимир Путин до конца недели объявит о возможном продлении режима самоизоляции.

Пандемия COVID-19

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса ( США ), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания Иран . Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.