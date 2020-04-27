Россия обогнала Китай по числу заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России с начала пандемии выявили 87 147 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна обогнала Китай, сообщили в оперштабе.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 198 новых заболевших, из них 2 871 - в Москве, в городе самое большое число зараженных в стране.
Из числа инфицированных 2 693 человека контактные и без симптомов заболевания.
Пик в середине мая
Ранее в Кремле заявили, что пик коронавируса в стране наступит в середине мая.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, через месяц или два россияне будут с трудом вспоминать те тяготы, которые переживают сегодня.
Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома на майские праздники, чтобы сохранить динамику спада заболеваемости.
Ожидается, что Владимир Путин до конца недели объявит о возможном продлении режима самоизоляции.
Пандемия COVID-19
SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.