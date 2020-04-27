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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T15:12
https://ria.ru/20200427/1570627918.html
Россия обогнала Китай по числу заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570174792_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f568942db0593b11d1d3a45cc4b27aa8.jpg
РИА Новости

Россия обогнала Китай по числу заразившихся коронавирусом

13:31 27.04.2020 (обновлено: 15:12 27.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРазгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 "Руслан"", доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня
Разгрузка в казанском аэропорту транспортного самолета Ан-124 Руслан, доставившего маски и медицинское оборудование из Хайнаня
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России с начала пандемии выявили 87 147 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю страна обогнала Китай, сообщили в оперштабе.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 198 новых заболевших, из них 2 871 - в Москве, в городе самое большое число зараженных в стране.
Из числа инфицированных 2 693 человека контактные и без симптомов заболевания.

Пик в середине мая

Ранее в Кремле заявили, что пик коронавируса в стране наступит в середине мая.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, через месяц или два россияне будут с трудом вспоминать те тяготы, которые переживают сегодня.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
26 апреля, 04:37Распространение нового коронавируса
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома на майские праздники, чтобы сохранить динамику спада заболеваемости.
Ожидается, что Владимир Путин до конца недели объявит о возможном продлении режима самоизоляции.

Пандемия COVID-19

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
25 апреля, 20:00Распространение нового коронавируса
Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Россия в этом списке заняла девятую строчку, обогнав Китай, где зарегистрировано 83 912 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Такими темпами мы и США скоро обгоним,только вот в США людям помогают денежкой,а наши правители помогают мигрантам и другим странам ,а свои пусть с голодухи умирают (
27 апреля, 14:04
Наташа Лепс
39101024
Обогнали Китай! Да мы его давно уделали...у нас больных практически одинаково,только вот населения в 10 раз меньше!!!
27 апреля, 13:51
Виктор Григорьев
2410215
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