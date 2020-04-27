Главврач рассказал о средствах защиты персонала больницы в Коммунарке

Проценко добавил, что все сотрудники также имеют свободный доступ к общему фудкорту, который находится в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу. Он подчеркнул, что единственным запретом является "вынос сотрудниками еды из грязной зоны".