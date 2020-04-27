Главврач рассказал о средствах защиты персонала больницы в Коммунарке

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства индивидуальной защиты в больнице в поселке Коммунарка в Москве есть и в более чем достаточном количестве, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус. Зайти в него, не надев костюм, невозможно! Аналогичный порядок действует и при выходе в чистую зону, когда все без исключения сотрудники снимают защитную одежду и складывают ее в специальные тары для последующей утилизации", - написал он в Facebook.
Проценко добавил, что все сотрудники также имеют свободный доступ к общему фудкорту, который находится в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу. Он подчеркнул, что единственным запретом является "вынос сотрудниками еды из грязной зоны".
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