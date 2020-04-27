Теплая погода без экстремальных показателей ожидает москвичей летом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Теплая, комфортная погода без экстремальных показателей ожидает москвичей летом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос" Теплая, комфортная погода без экстремальных показателей ожидает москвичей летом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос" Евгений Тишковец , отметив, что повторения жары 2010 года не предвидится.

"Ни экстремальной жары, ни экстремального холода, повторения 2010-го года я даже близко не вижу... То есть лето будет комфортным, чуть-чуть теплее в среднем, чем положено по норме, с осадками в пределах статистической погрешности, никаких экстремальных показателей",- сказал Тишковец.

Он отметил, что температурные отклонения от нормы ожидаются прежде всего в июне.

"Июнь из всего лета выделяется в сторону положительных отклонений от нормальных показателей, в среднем на 2 градуса выше нормы с небольшим дефицитом осадков, в Москве чуть-чуть будет недобор по осадкам, процентов 10",- сказал Тишковец.

Он пояснил, что средняя температура в июне составит плюс 11,5 ночью и 21,7 днем. "То есть июнь будет солнечный, летний, комфортный. На два градуса выше нормы, это ни о чем, очень комфортная температура",- сказал Тишковец.

Он отметил, что июль тоже будет на один градус по температуре выше климатической нормы. "По осадкам будет норма или даже чуть больше нормы, может на 10-15%. Июль - это макушка лета, там и ливневые дожди с грозами, при этом месяц будет теплым",- сказал Тишковец.

Он добавил, что ожидаемая средняя температура в июле ночью составляет плюс 13,5, днём - плюс 23,1.