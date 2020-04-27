Ученые расшифровали геном вируса герпеса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Вирус простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) — едва ли не самый распространенный среди людей вирус. По разным данным, вирусом ВПГ-1 заражены от 60 до 95 процентов всего взрослого населения мира.

При попадании в организм человека вирус простого герпеса сохраняется там на всю оставшуюся жизнь. Он может никак не заявлять о себе в течение длительного времени, становясь активным только при особых обстоятельствах, таких как ослабление иммунной системы, переохлаждение, нервный стресс и некоторых других.

У большинства людей ВПГ-1 проявляется в виде сопровождающихся неприятным зудом высыпаний на губах или под носом, называемых в народе "губной простудой". Но в отдельных случаях инфекции, связанные с этим вирусом, могут иметь серьезные последствия. Например, ВПГ-1 может вызывать герпетический энцефалит, который часто приводит к необратимому повреждению мозга, или опасную для жизни пневмонию у пациентов в отделениях интенсивной терапии.

До сих пор ученые предполагали, что геном вируса ВПГ-1 не такой сложный и в нем имеется около 80 так называемых открытых рамок считывания (ORF) — последовательностей нуклеотидов в составе ДНК, потенциально способных кодировать белок.

Результаты нового исследования, которое провели немецкие и британские генетики, показали, что их намного больше, а именно — 284. Это увеличение числа ORF связано с тем, что ученым удалось идентифицировать сотни новых вирусных транскриптов — молекул РНК, образующихся в результате транскрипции — экспрессии соответствующего гена или участка ДНК.

"Новые результаты теперь позволяют изучать отдельные гены вируса гораздо детальнее, чем раньше", — приводятся в пресс-релизе Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (JMU) в Баварии слова руководителя исследования, профессора кафедры вирусологии Ларса Долкена (Lars Dölken).

Исследователи из JMU вместе с коллегами из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка в Берлине , Кембриджского университета в Англии и Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана использовали в своей работе широкий спектр новейших подходов системной биологии, включая методы количественной протеомики и обратной генетики для целых клеток.

Для того чтобы сделать все данные легкодоступными для восприятия, авторы разработали специальную программу визуализации, способную показывать результаты на любом уровне — от полного генома до разрешения одного нуклеотида.