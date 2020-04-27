Бюджет выделит средства на препараты для людей с редкими заболеваниями

"Мы неоднократно говорили, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией не должны оказаться без помощи люди с другими заболеваниями, в том числе тяжелыми и редкими, им необходимы доступные и качественные препараты. С 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавлены люди еще с двумя редкими заболеваниями: это дефицит факторов свертывания крови и апластическая анемия. На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно 2 миллиарда рублей", - сказал он.