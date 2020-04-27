В Литве разрешили посещать парки на фоне ослабления карантина

"Сообщается, что жителям с 27 апреля разрешается посещать познавательные и учебные тропы, парки, зоопарки и ботанические сады на открытых пространствах при условии, что расстояние между людьми и группами лиц составляет не менее двух метров. Кроме того, все обязаны носить маски", - пишет Sputnik.