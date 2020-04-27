В Литве разрешили посещать парки на фоне ослабления карантина

ВИЛЬНЮС, 27 апр - РИА Новости. Правительство Литвы разрешило гражданам посещать такие открытые пространства, как парки и ботанические сады, на фоне ослабления мер карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства окружающей среды.
В республике с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.
"Сообщается, что жителям с 27 апреля разрешается посещать познавательные и учебные тропы, парки, зоопарки и ботанические сады на открытых пространствах при условии, что расстояние между людьми и группами лиц составляет не менее двух метров. Кроме того, все обязаны носить маски", - пишет Sputnik.
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Однако, как отмечает агентство, по-прежнему запрещено подниматься на наблюдательные вышки. Тропа с кронами деревьев в Аникщяйском региональном парке, Бирштонская башня в региональном парке Нямунас Лупс и другие смотровые башни в настоящее время остаются закрытыми.
В Литве 1449 человек заразились коронавирусом, выздоровели 474 человека, 41 умер. В республике с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.