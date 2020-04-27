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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:19
https://ria.ru/20200427/1570627121.html
Жительнице Югры грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ в регионе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Жительнице Югры грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ в регионе

13:19 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Жительнице Ханты-Мансийского автономного округа грозит штраф до 100 тысяч рублей за фейковый комментарий в соцсетях о том, что в регионе заразившимся коронавирусом якобы не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, сообщается на сайте окружного управления МВД.
Согласно информации ведомства, комментарий оставила жительница Нефтеюганска в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" под постом, связанным с распространением COVID-19.
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"Женщина написала о том, что в ХМАО недостаточное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких, поэтому на всех заболевших коронавирусной инфекцией их не хватит. Сообщение было зарегистрировано в дежурной части... полицейские установили личность гражданки, оставившей комментарий, ею оказалась 42-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что она не трудится ни в одном из медучреждений Югры, а также не может обладать достоверными сведениями об оснащении больниц.
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"В отношении правонарушительницы участковым уполномоченным полиции составлен протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении.
По данным полиции, фейковый комментарий к публикации уже удален.
Коронавирус в Югре выявлен у 297 человек, 56 из них выздоровели, двое скончались. Искусственная вентиляция легких, по данным региональных властей, проводится только четырем пациентам с подтвержденной инфекцией COVID-19.
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