Жительнице Югры грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ в регионе

"Женщина написала о том, что в ХМАО недостаточное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких, поэтому на всех заболевших коронавирусной инфекцией их не хватит. Сообщение было зарегистрировано в дежурной части... полицейские установили личность гражданки, оставившей комментарий, ею оказалась 42-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.