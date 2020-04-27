Власти Москвы рассказали о результатах проверок режима самоизоляции

С 13 апреля Госинспекция контролирует соблюдение московскими предприятиями режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписан мэром Сергеем Собяниным: во время эпидемии коронавируса могут работать только жизнеобеспечивающие и предприятия непрерывного цикла, остальные до 1 мая должны быть закрыты.

"За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых 599 – в отсутствии социального дистанцирования, а еще 263 – в незаконном осуществлении деятельности во время пандемии. Как показали контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения устраняются практически в 100% случаях. Нарушать режим повышенной готовности экономически невыгодно. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений", – сказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.