Лавров оценил отношения России и Евросоюза

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сферы сотрудничества России со странами ЕС ничем не ограничены, базовые соглашения охватывают более 20 областей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сферы сотрудничества ничем не ограничены", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
Лавров напомнил, что в действующем соглашении между Россией и ЕС "заложены основы для диалогов по более чем 20 отраслевым направлениям".
"Это охватывает практически все мыслимые сферы межгосударственных отношений", - отметил он, добавив, что Москва выступает за сотрудничество со всеми, кто к этому готов на основе взаимности, равноправия и взаимных интересов.