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2020-04-30T00:52
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На Урале священнику запретили проповедовать за призыв нарушать изоляцию
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РИА Новости

На Урале священнику запретили проповедовать за призыв нарушать изоляцию

13:15 27.04.2020 (обновлено: 00:52 30.04.2020)
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© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"Схиигумен Сергий
Схиигумен Сергий
© Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале "Движение Царский крест"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать схиигумена Сергия (Николая Романова), которого называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, за призыв нарушать самоизоляцию и идти в храмы, сообщили РИА Новости в епархии в понедельник.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что схиигумен Сергий во время проповеди призвал своих прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, он проклял всех, кто выступает за закрытие церквей, и раскритиковал власти за то, что те запрещают посещать храмы. Священник также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы", сообщается в Telegram-каналах.

"Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха", — сказали в епархии.

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Популярные комментарии
Похоже, чтение Библии вредит психическому здоровью.
27 апреля, 13:48
Ingvar Eisen
342101840
Выбросьте комп,планшет, ноут,телефон, права, снилс,проездной,все дисконтные карты, социальную карту пенсионера -и сажайте себе картоху спокойно.Церковь отделена от государства и негоже пастырю лезть дела в мирские,
27 апреля, 13:52
Александр Смирнов
370001423
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