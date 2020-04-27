На Урале священнику запретили проповедовать за призыв нарушать изоляцию

"Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха", — сказали в епархии.