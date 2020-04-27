На Урале священнику запретили проповедовать за призыв нарушать изоляцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Екатеринбургская епархия лишила права проповедовать схиигумена Сергия (Николая Романова), которого называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, за призыв нарушать самоизоляцию и идти в храмы, сообщили РИА Новости в епархии в понедельник.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что схиигумен Сергий во время проповеди призвал своих прихожан "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", пока не настал голод. Кроме того, он проклял всех, кто выступает за закрытие церквей, и раскритиковал власти за то, что те запрещают посещать храмы. Священник также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы", сообщается в Telegram-каналах.
"Содержание выступлений указанного клирика, облеченные в форму проповеди, не выражают позиций Екатеринбургской епархии. Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха", — сказали в епархии.
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