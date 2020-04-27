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2020-04-27T13:12
https://ria.ru/20200427/1570626401.html
Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии
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РИА Новости

Главы ПСБ и Удмуртии обсудили меры поддержки ОПК в условиях пандемии

13:12 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов в режиме видеоконференции провели рабочее совещание и обсудили меры поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса региона в условиях пандемии, вызванной Covid-19, говорится в сообщении банка.
Видеоконференция прошла с участием руководителей предприятий ОПК республики. Были рассмотрены вопросы, актуальные для промышленных производств региона в свете задач по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции.
В Удмуртской Республике высокая концентрация предприятий оборонных отраслей, и ПСБ успешно развивает отношения со всеми предприятиями ОПК региона. В ходе совещания главы банка и региона договорились об усиленных совместных мерах поддержки региональных оборонных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в рамках сопровождения ГОЗ.
"В сложившейся эпидемиологической ситуации мы сосредоточены на обеспечении бесперебойной работы всех необходимых для наших клиентов операционных процессов. В равной степени внимание уделяется оперативной выработке мер поддержки согласно поручениям Президента России, федерального правительства и Центрального банка. Мы гарантируем клиентам ПСБ всестороннюю помощь и взаимодействие при развитии различных внешних сценариев. Банк намерен способствовать эффективной модернизации и росту производства продукции гражданского и двойного назначения", – отметил Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.
Бречалов отметил важность обеспечения выполнения гособоронзаказа в регионе в полном объеме и в установленные сроки.
"В Удмуртии сосредоточены производства полутора десятков предприятий блока ОПК, их безо всякого преувеличения можно назвать локомотивами экономики нашего региона. В текущих реалиях крайне важно создать все условия для бесперебойной работы таких предприятий – как с позиций обеспечения выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки, так и с позиции выпуска конкурентоспособной продукции гражданского назначения. ПСБ в очередной раз подтверждает статус надёжного партнера, который обеспечивает все необходимые банковские процессы, предлагает оптимальные с учетом сегодняшнего дня решения", - сказал глава региона.
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