В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки объявлено 28 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 264. Среди новых случаев у шестерых диагностировали пневмонию, 12 случаев ОРВИ, 10 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных при обследовании контактных с заболевшими", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что всех заболевших и инфицированных госпитализировали. Определён круг общавшихся с ними людей для организации медицинского наблюдения.

На 27 апреля на COVID-19 в Калининградской области всего обследовано почти 16 тысяч человек. Выявлено 264 случая заражения, из них 66 человек выздоровели (семь человек выписали за последние сутки), умерли трое. Под медицинским наблюдением находятся 1980 человек, в том числе 153 в условиях обсерватора.