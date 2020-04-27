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2020-04-27T13:29
https://ria.ru/20200427/1570626322.html
АФК "Система" доставила 200 тысяч защитных костюмов для врачей
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РИА Новости

АФК "Система" доставила 200 тысяч защитных костюмов для врачей

13:12 27.04.2020 (обновлено: 13:29 27.04.2020)
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© Фото : АФК "Система"АФК "Система" доставила 200 тысяч защитных костюмов для врачей
АФК Система доставила 200 тысяч защитных костюмов для врачей
© Фото : АФК "Система"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группа АФК "Система" в рамках социальной акции #СтранаБезВируса организовала поставку из Китая 200 тысяч защитных костюмов для российских врачей, борющихся с COVID-19, сообщает корпорация.
Акция #СтранаБезВируса была организована Центром поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Центр создан совместно АФК "Система" и ГК "Медси".
Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 миллионов рублей прибыл специальным авиарейсом из Тяньзиня и в ближайшие дни поступит в столичные и подмосковные клиники, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, приводятся в сообщении слова коммерческого директора по направлению "Одежда и обувь" ГК "Детский мир" Марии Володиной. ГК "Детский мир" помогла организовать поставку средств индивидуальной защиты напрямую от китайских производителей.
Основной объем защитных костюмов будет направлен в городские больницы Москвы (175 тысяч единиц) и государственные медучреждения Московской области. Часть груза также поступит в Клиническую больницу "Медси", которая первой из частных стационаров начала лечение пациентов с COVID-19.
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Центр поддержки медицинских работников создан с целью оказания финансовой и иной помощи сотрудникам учрежлений здравоохранения в период и после эпидемии коронавируса. Он консолидирует ресурсы бизнес-сообщества и частных лиц для обеспечения медиков всем необходимым.
Как отметили в АФК "Система", к инициативе уже присоединились компании "Белая дача", "Орифлейм", МТС, агрохолдинг "Степь", гостиничная компания Cosmos Hotel Group, председатель Совета лиректоров корпррации Владимир Евтушенков, член Совета директоров "Медси" Михаил Прохоров и другие. Для сбора целевой помощи создана онлайн-платформа странабезвируса.рф. Оказать поддержку медикам можно как денежными средствами, так и через адресные поставки товаров и услуг .
"На фоне пандемии коронавируса врачи и медицинские работники являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан. Мы призываем российские компании и частных лиц поддержать нашу инициативу и оказать посильную помощь врачам, которые сегодня борются за жизни пациентов, зараженных коронавирусом. На сегодняшний день Центр поддержки врачей уже аккумулировал материальную помощь для российских врачей и медработников на общую сумму свыше 250 миллионов рублей", - приводится в сообщении комментарий управляющего партнера АФК "Система", председателя совета директоров ГК "Медси" Артема Сиразутдинова.
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Коронавирус в РоссииРоссияНовости компаний - Экономика
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