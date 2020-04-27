АФК "Система" доставила 200 тысяч защитных костюмов для врачей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группа АФК "Система" в рамках социальной акции #СтранаБезВируса организовала поставку из Китая 200 тысяч защитных костюмов для российских врачей, борющихся с COVID-19, сообщает корпорация.

Акция #СтранаБезВируса была организована Центром поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Центр создан совместно АФК "Система" и ГК "Медси".

Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 миллионов рублей прибыл специальным авиарейсом из Тяньзиня и в ближайшие дни поступит в столичные и подмосковные клиники, принимающие пациентов с коронавирусной инфекцией, приводятся в сообщении слова коммерческого директора по направлению "Одежда и обувь" ГК "Детский мир" Марии Володиной. ГК "Детский мир" помогла организовать поставку средств индивидуальной защиты напрямую от китайских производителей.

Основной объем защитных костюмов будет направлен в городские больницы Москвы (175 тысяч единиц) и государственные медучреждения Московской области. Часть груза также поступит в Клиническую больницу "Медси", которая первой из частных стационаров начала лечение пациентов с COVID-19.

Центр поддержки медицинских работников создан с целью оказания финансовой и иной помощи сотрудникам учрежлений здравоохранения в период и после эпидемии коронавируса. Он консолидирует ресурсы бизнес-сообщества и частных лиц для обеспечения медиков всем необходимым.

странабезвируса.рф . Оказать поддержку медикам можно как денежными средствами, так и через адресные поставки товаров и услуг . Как отметили в АФК "Система", к инициативе уже присоединились компании "Белая дача", "Орифлейм", МТС, агрохолдинг "Степь", гостиничная компания Cosmos Hotel Group, председатель Совета лиректоров корпррации Владимир Евтушенков, член Совета директоров "Медси" Михаил Прохоров и другие. Для сбора целевой помощи создана онлайн-платформа. Оказать поддержку медикам можно как денежными средствами, так и через адресные поставки товаров и услуг .