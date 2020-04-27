В московском метро начали устанавливать сенсорные санитайзеры

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Автоматические диспенсеры с антисептиком начали устанавливать в московском метро, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На станциях метро началась установка автоматических санитайзеров. Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях: Щелковская, Комсомольская (Кольцевая) и Белорусская (Кольцевая и Замоскворецкая)",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа по установке продолжается. "Планомерно санитайзеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК - завтра их будет уже больше 100 штук. На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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