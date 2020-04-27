Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно

"Нам задавали вопросы, почему мы не переходим на заочное обсуждение (законопроектов) и голосование. Статус депутата Государственной Думы предполагает личное участие и личную ответственность. Мы все должны быть свидетелями, что этот человек сам нажимает на кнопку и сам принимает то или иное решение, от которого потом зависит жизнь миллионов избирателей", - сказал Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав граждан во время пандемии коронавируса.