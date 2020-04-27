В Калужской области число заразившихся коронавирусом достигло 706

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Диагноз COVID-19 в минувшие сутки подтвердился еще у 67 жителей Калужской области, общее число заболевших выросло до 706 человек, сообщило правительство региона.
Днем ранее заболевших было 639 человек.
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"Данные областного оперативного штаба на 27 апреля: зарегистрировано 706 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 672 человека. Выздоровевших – 26 человек, восемь пациентов скончались.
Врио губернатора Владислав Шапша написал в своих аккаунтах в социальных сетях, что общее число выявленных больных – результат эффективного тестирования. "Более 14 тысяч тестов на COVID-19 проведено в лабораториях Калужской области. Это серьезный показатель по сравнению с другими регионами. Поставил задачу повысить оперативность получения результатов тестирования", - подчеркнул Шапша.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.