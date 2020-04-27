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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-04-27T13:08
https://ria.ru/20200427/1570625766.html
Власти Подмосковья и Росимущество подписали договор о взаимодействии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/02/1560640201_0:26:1921:1106_1036x0_80_0_0_5ea36c60c9a9ef80e73edfab0d0db215.jpg
РИА Новости

Власти Подмосковья и Росимущество подписали договор о взаимодействии

13:08 27.04.2020
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© Pixabay / Free-PhotosПодписание документов
Подписание документов
© Pixabay / Free-Photos
МОСКВА, 27 апр  - РИА Новости. Правительство Московской области и территориальное управление Росимущества заключили договор об информационном взаимодействии, сообщает пресс-служба министерство имущественных отношений региона.
Соглашение предусматривает собой интеграцию электронных и информационных систем. По данным министерства имущественных отношений, процесс интеграции начнется в III квартале 2020 года.
"Подписанное соглашение направлено на создание условий для эффективного управления и распоряжения имуществом на территории Московской области, в том числе, объектами капитального строительства и землями, которые не используются или используются не по назначению. Это планируется осуществить через интеграцию федеральной и областной государственных информационных систем", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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