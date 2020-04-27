Власти Подмосковья и Росимущество подписали договор о взаимодействии

Соглашение предусматривает собой интеграцию электронных и информационных систем. По данным министерства имущественных отношений, процесс интеграции начнется в III квартале 2020 года.

"Подписанное соглашение направлено на создание условий для эффективного управления и распоряжения имуществом на территории Московской области, в том числе, объектами капитального строительства и землями, которые не используются или используются не по назначению. Это планируется осуществить через интеграцию федеральной и областной государственных информационных систем", - говорится в сообщении.