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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T13:07
https://ria.ru/20200427/1570625665.html
Песков оценил возможность сокращении добычи нефти сверх сделки ОПЕК+
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570392998_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_d89eaea8342cc446963795f1b744879a.jpg
РИА Новости

Песков оценил возможность сокращении добычи нефти сверх сделки ОПЕК+

13:07 27.04.2020
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© AP Photo / Chris CarlsonНефтяная платформа в Калифорнии
Нефтяная платформа в Калифорнии
© AP Photo / Chris Carlson
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Говорить о возможном сокращении добычи нефти в России сверх текущих обязательств по сделке ОПЕК+ рано, необходимо дождаться начала реализации соглашения и оценить первые итоги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп в пятницу высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти "естественным образом". Согласно сделке ОПЕК+, обе страны в мае-июне будут добывать по 8,5 миллиона баррелей в сутки, снизив производство на 23% от базового уровня в 11 миллионов баррелей в сутки.
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Отвечая в понедельник журналистам на вопрос, действительно ли Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти, Песков сказал: "В настоящий момент предстоит дождаться 1 мая - собственно время, когда начнет действовать сделка, - оценить первые итоги функционирования этой сделки".
"Кроме того, к тем объемам по сокращению, которые согласованы между странами участниками сделки, добавятся еще де-факто объемы сокращения стран, которые в сделке не участвуют, но которые так или иначе пойдут и идут на сокращение объемов добычи", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
На уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, он не стал их перечислять. "Но мы говорили, если вы помните, еще когда завершалось согласование этой сделки, что ряд стран, которые не являются непосредственными участниками, также будут сокращать. Это связано и с субъективными процессами - падение спроса на нефть - и другими", - пояснил Песков.
При этом он не стал говорить о том, сколько времени должно пройти прежде, чем участники сделки смогут оценить ее эффективность.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьДональд ТрампОПЕКДмитрий ПесковСаудовская АравияСШАВ мире
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