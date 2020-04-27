На Фиджи отказали в посадке самолету, который должен был забрать россиян

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти Фиджи не разрешили посадку самолета, который должен был забрать граждан России с острова, сообщила Минкомсвязь в Telegram.
Отмечается, что прорабатываются другие варианты возвращения россиян на родину.
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Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии, которое выполняет представительские функции по совместительству и на Фиджи, дипмиссия поддерживает связь с гражданами страны и ищет возможности вернуть их на родину.
Москва на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных.
Кроме этого, разрешены перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа и полеты по разрешению правительства.
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