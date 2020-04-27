На Фиджи отказали в посадке самолету, который должен был забрать россиян

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Власти Власти Фиджи не разрешили посадку самолета, который должен был забрать граждан России с острова, сообщила Минкомсвязь в Telegram.

Отмечается, что прорабатываются другие варианты возвращения россиян на родину.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии, которое выполняет представительские функции по совместительству и на Фиджи, дипмиссия поддерживает связь с гражданами страны и ищет возможности вернуть их на родину.

Москва на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных.

Кроме этого, разрешены перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа и полеты по разрешению правительства.