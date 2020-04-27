В Иране выявили 991 новый случай заражения коронавирусом за сутки

"Сегодня, 27 апреля, спустя 36 дней можно сказать, что число новых случаев заражения коронавирусом (за сутки) впервые имеет трехзначный показатель – 991 случай. С учетом этого общее число зараженных (с 19 февраля) достигло 91472", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.