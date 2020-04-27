В регионах проверят получение людьми обещанной помощи

"Параллельно в регионах будут проводиться экспресс-обследования, чтобы иметь максимально объективную картину, получили ли люди обещанную помощь, в каком объеме и в какие сроки, и что еще необходимо сделать как со стороны федерального правительства, так и губернаторам", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.