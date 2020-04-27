В Новой Москве рейсовый автобус столкнулся с "Камазом"

"На 24-м километре Калужского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием автобуса "ЛиАЗ" маршрута №911 и грузовика "Камаз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП в автобусе, по предварительным данным, пострадал один человек. Для движения транспорта перекрыты две полосы из четырех.