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2020-04-27T13:00
https://ria.ru/20200427/1570625089.html
Мишустин поручил провести исследование о получении льгот в регионах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534828_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_9f20f7302b41dca7d72e5359adcd57b7.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил провести исследование о получении льгот в регионах

13:00 27.04.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФСО РФ провести исследование на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии, и ежемесячно докладывать в кабмин.
"ФСО России обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах РФ на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в правительство РФ", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, Мишустин поручил департаменту контроля правительства на постоянной основе проводить проверку фактического доведения мер поддержки и сверку с информацией, представленной Минэкономразвития России, в том числе с учётом информации ФСО России, и докладывать ему не реже двух раз в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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