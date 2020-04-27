Мишустин поручил провести исследование о получении льгот в регионах

"ФСО России обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах РФ на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в правительство РФ", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, Мишустин поручил департаменту контроля правительства на постоянной основе проводить проверку фактического доведения мер поддержки и сверку с информацией, представленной Минэкономразвития России, в том числе с учётом информации ФСО России, и докладывать ему не реже двух раз в месяц.