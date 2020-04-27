Власти продолжат следить за ситуацией по борьбе с COVID-19 в регионах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральные власти будут и дальше отслеживать ситуацию по борьбе с коронавирусом в регионах и, если потребуется, оперативно подключаться к решению проблем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
"Очевидно, что ситуация от региона к региону отличается и по количеству заболевших, и по уровню оснащенности медицинских учреждений. Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов", - сказал Мишустин.
"Мы и дальше будем отслеживать ситуацию в регионах и, если потребуется, оперативно подключаться к решению проблем", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф