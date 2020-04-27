Власти продолжат следить за ситуацией по борьбе с COVID-19 в регионах

"Очевидно, что ситуация от региона к региону отличается и по количеству заболевших, и по уровню оснащенности медицинских учреждений. Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов", - сказал Мишустин.