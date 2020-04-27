Японская компания готова обсуждать права на "Чебурашку"

"Это правда, что наша компания время от времени получает просьбы от "Союзмультфильма" об улучшении (условий – ред.) в связи с неудовлетворенностью положениями договора. Каждый раз наша компания вела дружественные переговоры с последующим главой "Союзмультфильма" о будущем пересмотре условий контракта. Также и сейчас, если от "Союзмультфильма" поступит официальный запрос, наша компания готова в любой момент возобновить переговоры, чтобы наши договорные отношения с "Союзмультфильмом" были дружественные и еще более плодотворные для обеих сторон", - заявил РИА Новости Хироюки Фудзивара, отвечающий в компании за урегулирование вопросов по международным правам на интеллектуальную собственность.