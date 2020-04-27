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Культура
2020-04-27T12:57
https://ria.ru/20200427/1570624807.html
Японская компания готова обсуждать права на "Чебурашку"
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РИА Новости

Японская компания готова обсуждать права на "Чебурашку"

12:57 27.04.2020
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© Фото : ジュニカ Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене
 Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене
© Фото : ジュニカ
ТОКИО, 27 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японская компания Cheburashka Project LLP, владеющая эксклюзивной лицензией на перевыпуск анимационных фильмов о Чебурашке, подтвердила, что ей периодически поступают просьбы от российской стороны о пересмотре договора, и она готова возобновить переговоры с российской стороной при наличии соответствующего официального запроса от "Союзмультфильма".
"Это правда, что наша компания время от времени получает просьбы от "Союзмультфильма" об улучшении (условий – ред.) в связи с неудовлетворенностью положениями договора. Каждый раз наша компания вела дружественные переговоры с последующим главой "Союзмультфильма" о будущем пересмотре условий контракта. Также и сейчас, если от "Союзмультфильма" поступит официальный запрос, наша компания готова в любой момент возобновить переговоры, чтобы наши договорные отношения с "Союзмультфильмом" были дружественные и еще более плодотворные для обеих сторон", - заявил РИА Новости Хироюки Фудзивара, отвечающий в компании за урегулирование вопросов по международным правам на интеллектуальную собственность.
Представитель Cheburashka Project LLP напомнил, что японская сторона "обладает эксклюзивной лицензией на перевыпуск анимационных фильмов о Чебурашке как от автора произведения Эдуарда Успенского, так и от обладателя авторских прав на анимационный фильм периода бывшего СССР".
Фудзивара также отметил, что "до 2005 года на фоне сумбура после развала СССР ситуация вокруг авторских прав на анимационные фильмы периода СССР была запутанной".
США был вынесен вердикт о том, что права на анимационные фильмы не принадлежат "Союзмультфильму". (В то время - ред.) компания TV TOKYO Broadband Co. (в настоящее время TV TOKYO Communications Inc. – ред.) получила права на анимационные фильмы периода СССР от американской компании, которая и выиграла суд, а в 2005 году заключила договор с "Союзмультфильмом" на эксклюзивную лицензию на перевыпуск анимационных фильмов и выпуск коммерческой продукции. Все эти договоренности перешли к нам на законных основаниях. В 2015 году договор об эксклюзивной лицензии с "Союзмультфильмом" был продлен и в настоящее время сохраняет силу", - подчеркнул собеседник агентства.
На прошлой неделе мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, после чего председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что киностудия планирует пересмотреть существующий договор с Японией на право использовать образ персонажа, считая существующие договоренности, заключенные 16 лет назад, недействительными.
В пресс-службе студии РИА Новости пояснили, что "сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования".
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