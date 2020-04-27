Свыше 1,7 тысячи нарушителей самоизоляции выявлены в Подмосковье

Сейчас в Московской области действует режим самоизоляции. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получать электронные пропуска.

"В ходе рейдов по пресечению режима самоизоляции, проведенных совместно сотрудниками Госадмтехнадзора и полиции, в Подмосковье выявлено 1764 нарушителя. Выявлено 1312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности,- приводится цитата главы Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.