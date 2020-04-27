Свыше 1,7 тысячи нарушителей самоизоляции выявлены в Подмосковье

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Свыше 1,7 тысяч нарушений по соблюдению режима самоизоляции выявили сотрудники Госадмтехнадзора и полиции Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас в Московской области действует режим самоизоляции. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получать электронные пропуска.
"В ходе рейдов по пресечению режима самоизоляции, проведенных совместно сотрудниками Госадмтехнадзора и полиции, в Подмосковье выявлено 1764 нарушителя. Выявлено 1312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности,- приводится цитата главы Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.
Наибольшее количество нарушителей среди физических лиц выявлено в Балашихе (201), Реутове (189), Химках (174).