Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-04-27T12:54
https://ria.ru/20200427/1570624632.html
Свыше 1,7 тысячи нарушителей самоизоляции выявлены в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857799_0:286:3005:1976_1036x0_80_0_0_89714dd5501feb90df1eb9fb9cc941bb.jpg
РИА Новости

Свыше 1,7 тысячи нарушителей самоизоляции выявлены в Подмосковье

12:53 27.04.2020 (обновлено: 12:54 27.04.2020)
117
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Свыше 1,7 тысяч нарушений по соблюдению режима самоизоляции выявили сотрудники Госадмтехнадзора и полиции Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас в Московской области действует режим самоизоляции. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получать электронные пропуска.
"В ходе рейдов по пресечению режима самоизоляции, проведенных совместно сотрудниками Госадмтехнадзора и полиции, в Подмосковье выявлено 1764 нарушителя. Выявлено 1312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности,- приводится цитата главы Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.
Наибольшее количество нарушителей среди физических лиц выявлено в Балашихе (201), Реутове (189), Химках (174).
Бокс для перевозки зараженных коронавирусом
25 апреля, 12:57Новости Подмосковья
В Подмосковье поставят более 200 новых автомобилей неотложной помощи
000002
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19 4:35
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
14:18ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
14:18У жителя Оренбургской области нашли более ста боевых гранат
14:17В Минске не разрешили шествие "Бессмертного полка"
14:15В Валенсии будут проверять сточные воды на следы коронавируса
14:15В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
14:14В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
14:13Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
14:13Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
14:12Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
14:11В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:11Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
14:10Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
Лента новостейМолния