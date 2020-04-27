Мишустин попросил глав регионов контролировать реализацию мер поддержки

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав министерств и регионов лично контролировать, насколько оперативно реализуются меры поддержки, и докладывать еженедельно.
"Коллеги, ускориться нужно всем, особенно на региональном уровне. Все необходимые решения на федеральном уровне приняты, средства из федерального бюджета доведены до регионов. Прошу руководителей министерств и ведомств, губернаторов лично контролировать, насколько оперативно доводятся соответствующие меры поддержки до граждан и организаций, и докладывать еженедельно", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"При этом не забывать и о принятии дополнительных региональных мер поддержки", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.