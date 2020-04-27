Здание ТДЦ достроено в подмосковном Солнечногорске

"В отношении недостроенного объекта капитального строительства была проведена работа и принято решение о подготовке разрешительной документации и дострое здания. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя. В торгово-деловом центре будут размещены помещения для магазина и офисов. Общая площадь объекта составляет чуть более 1200 квадратных метров", - приводятся слова председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.