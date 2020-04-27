Здание ТДЦ достроено в подмосковном Солнечногорске

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Здание торгово-делового центра введено в эксплуатацию в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В 2019 году зданию на улице Банковская был присвоен статус самовольно-возведенного объекта с пометкой о незавершенном строительстве.
"В отношении недостроенного объекта капитального строительства была проведена работа и принято решение о подготовке разрешительной документации и дострое здания. В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя. В торгово-деловом центре будут размещены помещения для магазина и офисов. Общая площадь объекта составляет чуть более 1200 квадратных метров", - приводятся слова председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Всего с 2018 года, на территории городского округа Солнечногорск выявлено 113 объектов незавершённого строительства, из них 78 объектов самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 29 объектов, что составляет 26% от общего количества. Указанная работа ведется и в настоящее время.