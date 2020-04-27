Правительство доложит Путину об изменении ограничений по COVID-19

"В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - заявил Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.