Правительство доложит Путину об изменении ограничений по COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кабмин должен в ближайшее время доложить президенту России Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер по коронавирусу с учетом мнения специалистов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - заявил Мишустин в понедельник в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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