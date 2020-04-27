Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии, заявил Лавров

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии и искать пути выхода из глубочайшего кризиса в этой арабской стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем стараться искать пути выхода из глубочайшего кризиса, который обрушился на эту страну, после того, как натовцы, грубо нарушив резолюцию СБ ООН, в 2011 году разбомбили Ливию и фактически сломали это государство ради своей эгоистической, узкокорыстной цели сменить режим Муамара Каддафи. И с тех пор Ливию бросили, по сути дела, через Ливию идут террористы на юг, контрабанда оружия, наркотики и прочие гадости идут на юг, а на север, в Европу, устремились незаконные мигранты, так что мы все сейчас расхлебываем результаты той авантюры, которую НАТО развязала в 2011 году. Будем стараться, тем не менее, надо Ливии помогать", - сказал Лавров во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.