Производство молока в Подмосковье выросло на 6%

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Валовое производство молока в . Валовое производство молока в Московской области превысило прошлогодний уровень на 6%, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

"В подмосковных хозяйствах всех категорий с начала года произвели 173,2 тысячи тонн молока. Увеличение составило 6% относительно показателей аналогичного периода 2019 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях - более 156,8 тысяч тонн", - сказал Андрей Разин.

По его словам, продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях области также увеличилась по сравнению с прошлым годом.