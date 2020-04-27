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Новости Подмосковья
2020-04-27T12:48
https://ria.ru/20200427/1570624232.html
Производство молока в Подмосковье выросло на 6%
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РИА Новости

Производство молока в Подмосковье выросло на 6%

12:48 27.04.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Валовое производство молока в Московской области превысило прошлогодний уровень на 6%, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
"В подмосковных хозяйствах всех категорий с начала года произвели 173,2 тысячи тонн молока. Увеличение составило 6% относительно показателей аналогичного периода 2019 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях - более 156,8 тысяч тонн", - сказал Андрей Разин.
По его словам, продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях области также увеличилась по сравнению с прошлым годом.
"Положительная динамика производства молока стала возможна в результате комплексной работы по развитию молочного животноводства в области, в том числе по повышению культуры производства и улучшению качества кормов. В отрасль привлекаются серьезные инвестиции, закупается племенной скот", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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