Песков рассказал о работе по оснащению больниц

"Поэтому сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, неверная. Президент вмешивается каждый день в этот процесс. Вы видите это по всем мероприятиям, по встречам, по совещаниям, которые он проводит. Собственно, большую часть времени он сейчас тратит именно на эти первоочередные задачи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следует ли президенту вмешиваться в ситуацию.