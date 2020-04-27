Песков рассказал о работе по оснащению больниц

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разовые проблемы с оснащением больниц для пациентов с коронавирусом есть, но они решаются, и призвал не судить о всей картине в России по единичным жалобам.
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
"Поэтому сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, неверная. Президент вмешивается каждый день в этот процесс. Вы видите это по всем мероприятиям, по встречам, по совещаниям, которые он проводит. Собственно, большую часть времени он сейчас тратит именно на эти первоочередные задачи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следует ли президенту вмешиваться в ситуацию.
"Предпринимаются очень энергичные шаги для обеспечения всем необходимым сектора здравоохранения. Какие-то единичные случаи, где сталкиваются с проблемами, они, к сожалению, действительно есть, но каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке", - добавил он.
"Еще раз повторяю, судить о всей картине, основываясь на единичных случаях, было бы неверно", - сказал Песков журналистам.
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