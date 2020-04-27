В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 11289

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом Число инфицированных коронавирусом COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 826, до 11289, умерли еще три пациента, всего с начала пандемии скончались 75 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.

В Белоруссии на воскресенье было зарегистрировано 10463 инфицированных коронавирусом, в том числе 72 человека скончались. Причем за сутки был отмечен максимальный прирост инфицированных с начала распространения заболевания в стране – плюс 873 человека.

"Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 153 тысяч 845 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Минздраве, по всей республике выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.