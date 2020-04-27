Шесть больниц Подмосковья перепрофилируют в центры Covid-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шесть подмосковных стационаров перепрофилируют в центры для сдерживания . Шесть подмосковных стационаров перепрофилируют в центры для сдерживания коронавирусной инфекции , говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Московской области.

"С целью усиления противоэпидемических мер для предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди жителей Московской области в ближайшие 16 дней для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 будут перепрофилированы еще шесть подмосковных стационаров", - говорится в сообщении.

Таким образом, к 16 перепрофилированным больницам, где развернуто свыше четырех тысяч коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией, добавится еще 1115 коек.