Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся

"Все мои друзья-черногорцы с восторгом описывают духовное родство, духовную близость. И, конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально. Но я убежден, что чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого и которое разделяют огромное большинство, подавляющее большинство черногорцев, в конечном счете возобладают, временщики уйдут", - заявил Лавров в ходе онлайн-семинара со студентами МГИМО.