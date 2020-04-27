Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все мои друзья-черногорцы с восторгом описывают духовное родство, духовную близость. И, конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально. Но я убежден, что чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого и которое разделяют огромное большинство, подавляющее большинство черногорцев, в конечном счете возобладают, временщики уйдут", - заявил Лавров в ходе онлайн-семинара со студентами МГИМО.
Он процитировал стихи поэта Владимира Высоцкого, выбитые на его памятнике в столице Черногории: "Мне одного рождения мало, расти бы мне из двух корней. Жаль, Черногория не стала второю родиной моей".