В Липецкой области сняли ряд ограничений

По-прежнему рекомендуется избегать большого скопления людей. При этом гулять с детьми необходимо на расстоянии не более 300 метров от дома, избегая посещения детских площадок. Спортплощадки также остаются закрытыми, поэтому любителям физкультуры рекомендуется ограничиться одиночными пробежками. В обоих случаях необходимо оформить цифровые пропуска.

"Это очень важно, прежде всего, для здоровья людей. Надеюсь, что жители региона это понимают и не будут рисковать. В любом случае сотрудники полиции будут контролировать соблюдение правил", — сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что благодаря своевременным профилактическим мерам в области удалось избежать масштабного распространения заболевания. Основная часть заражённых в регионе — приезжие из-за границы или других регионов страны. Случаев заражения на объектах торговли или предприятиях сферы услуг в Липецкой области не выявлено, что позволяет рассматривать возможность снять часть ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не только для граждан, но и ряда предприятий. Например, непродовольственных магазинов и организаций из сферы бытовых услуг. При этом глава региона подчеркнул, что работа предприятий, которые возобновят свою деятельность, будет строго контролироваться. Режим самоизоляции для населения сохранится.