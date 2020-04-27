В Липецкой области сняли ряд ограничений

ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Жители Липецкой области с понедельника могут в период самоизоляции выходить на прогулки с семьей и совершать одиночные пробежки, соблюдая при этом необходимую социальную дистанцию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По-прежнему рекомендуется избегать большого скопления людей. При этом гулять с детьми необходимо на расстоянии не более 300 метров от дома, избегая посещения детских площадок. Спортплощадки также остаются закрытыми, поэтому любителям физкультуры рекомендуется ограничиться одиночными пробежками. В обоих случаях необходимо оформить цифровые пропуска.
"Это очень важно, прежде всего, для здоровья людей. Надеюсь, что жители региона это понимают и не будут рисковать. В любом случае сотрудники полиции будут контролировать соблюдение правил", — сказал Артамонов.
Он подчеркнул, что благодаря своевременным профилактическим мерам в области удалось избежать масштабного распространения заболевания. Основная часть заражённых в регионе — приезжие из-за границы или других регионов страны. Случаев заражения на объектах торговли или предприятиях сферы услуг в Липецкой области не выявлено, что позволяет рассматривать возможность снять часть ограничений, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не только для граждан, но и ряда предприятий. Например, непродовольственных магазинов и организаций из сферы бытовых услуг. При этом глава региона подчеркнул, что работа предприятий, которые возобновят свою деятельность, будет строго контролироваться. Режим самоизоляции для населения сохранится.
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Также Артамонов поддержал предложение главного санитарного врача региона Владимира Бондарева не открывать садоводческие маршруты как минимум до 9 мая. Это позволит избежать вспышки заболеваемости коронавирусом среди старшего поколения, которое наиболее уязвимо для COVID-19.
Вовремя подготовлены медицинские мощности, необходимые для борьбы с инфекцией.
Медучреждения региона обеспечены оборудованием, в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, запас лекарств — на несколько месяцев.