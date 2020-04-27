У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова Новая Ирландия в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 08.40 по времени UTC (11.40 мск) в 100 километрах к северо-западу от города Наматанаи. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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