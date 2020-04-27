У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова Новая Ирландия в Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья острова Новая Ирландия в Папуа - Новой Гвинее , сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 08.40 по времени UTC (11.40 мск) в 100 километрах к северо-западу от города Наматанаи. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.