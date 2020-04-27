На Кубани завершили сев яровых культур в срок

Поле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур. Архивное фото

Поле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Краснодарский край завершил сев яровых культур в срок, аграрии уже приступили к севу риса, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев

"Основная посевная кампания на Кубани практически завершена. Все работы по севу яровых культур проведены в срок. Сейчас аграрии в срок приступили к севу риса – для края, для всей России это вторая по значимости зерновая культура. Первыми эту работу начали Красноармейский, Калининский и Абинский районы", - сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что во всех рисосеющих хозяйствах строго соблюдаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, этот вопрос на особом контроле у глав муниципалитетов.

"В этом году рисом будет засеяно 127 тысяч гектаров – это на 2 тысячи гектаров больше прошлогодних показателей. Семена, которые используют наши аграрии, на 100% отечественной селекции", - уточнил глава края.

Также он отметил, что ежегодно увеличивается и площадь под сев новых высокоурожайных и высококачественных сортов. В этом году такими сортами будет засеяна пятая часть всех полей. Край субсидирует приобретение таких элитных семян, по словам Кондратьева, в текущем году аграрии получили 126 миллионов рублей.