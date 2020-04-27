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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:38
https://ria.ru/20200427/1570623608.html
В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:38 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 39 жителей Кировской области, общее количество заболевших увеличилось до 465 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.
Днем ранее на территории Кировской области было зафиксировано 426 случаев новой коронавирусной инфекции, выписаны 38 пациентов, трое скончались.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"По состоянию на утро 27 апреля выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных инфекцией нового типа в регионе достигло 465. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение в условиях инфекционных госпиталей. Им организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4508 взрослых и 530 детей. Сняты с карантина 4856 человек, в том числе 563 ребенка.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В России зафиксировано свыше 87 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 794 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Режим карантина: российские города в условиях эпидемии коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Доставщик еды в Краснодаре
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

Пешеход на улице Кремлевская в Казани
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Музей-заповедник Коломенское закрыт для посетителей
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

Парящий мост парка Зарядье закрыт для посетителей
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

Безлюдная станция Охотный ряд Московского метро
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
Сотрудники ГБУ Жилищник района Вешняки проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством Ниопикс в Москве
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Прохожие на улице в Новосибирске
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

Закрытый фуд-корт в торговом центре Галерея Новосибирск
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

Остановленный подъемник на курорте Красная Поляна
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Женщина читает объявление о закрытие орнитологического парка в Сочи
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Перекрытый вход в торгово-развлекательный центр Моремолл в Сочи
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

Проспект Ленина в Петрозаводске
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Пустая улица Мира в центре Владикавказа
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 15

С 28 марта в российских регионах вводятся ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 15

Временно закрылись для посетителей залы и веранды кафе и ресторанов. Многие заведения продолжают готовить еду навынос и организуют курьерскую доставку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
3 из 15

Власти Москвы и Подмосковья объявили введение всеобщего режима домашней самоизоляции. Правительство призвало регионы последовать их примеру.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 28 марта по 5 апреля закрыты ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно", "Коломенское", парки "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Москве выходить из дома можно будет до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. Позже введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
6 из 15

Метро работает, но пассажиропоток существенно снизился.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15
Сотрудники ГБУ "Жилищник района Вешняки" проводят дезинфекцию парковой территории от коронавирусной инфекции средством "Ниопикс" в Москве.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 15

За нарушение карантина предусмотрены штрафы до миллиона рублей. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Закрытый фуд-корт в торговом центре "Галерея Новосибирск".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Остановленный подъемник на курорте в Сочи. С 28 марта по 1 июня будут закрыты трассы, а также другие объекты инфраструктуры и массового отдыха курортов "Роза Хутор" и Красная Поляна.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Парки Сочи временно закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Временно приостановлена работа большинства объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Общественный транспорт в регионах работает по-разному. Следите за изменениями в расписании на сайтах региональных властей.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
15 из 15

Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКировская областьОбщество
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