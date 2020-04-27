В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 158

"За сутки еще у 10 жителей Костромской области выявлен коронавирус. Среди инфицированных есть несовершеннолетние, которые контактировали с заболевшими родственниками. Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Определяется круг контактов. Всего в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 158 человек", - информируют власти.