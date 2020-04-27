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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:37
https://ria.ru/20200427/1570623552.html
В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 158
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 158

12:37 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Общее число инфицированных COVID-19 в Костромской области выросло до 158 человек, после того как в минувшие сутки подтвердились диагнозы еще у 10 человек, в том числе у несовершеннолетних, сообщила администрация региона.
"За сутки еще у 10 жителей Костромской области выявлен коронавирус. Среди инфицированных есть несовершеннолетние, которые контактировали с заболевшими родственниками. Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Определяется круг контактов. Всего в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 158 человек", - информируют власти.
Ранее сообщалось об 11 выздоровевших в регионе. Зарегистрировано три случая с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Костромская областьОбщество
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