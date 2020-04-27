В Костромской области число заразившихся COVID-19 выросло до 158

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Общее число инфицированных COVID-19 в Костромской области выросло до 158 человек, после того как в минувшие сутки подтвердились диагнозы еще у 10 человек, в том числе у несовершеннолетних, сообщила администрация региона.
"За сутки еще у 10 жителей Костромской области выявлен коронавирус. Среди инфицированных есть несовершеннолетние, которые контактировали с заболевшими родственниками. Все заболевшие изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Определяется круг контактов. Всего в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 158 человек", - информируют власти.
Ранее сообщалось об 11 выздоровевших в регионе. Зарегистрировано три случая с летальным исходом.
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