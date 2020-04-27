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Религия и мировоззрение
2020-04-27T12:35
https://ria.ru/20200427/1570623349.html
УПЦ: большинство в лавре Киева уже выздоровели от COVID-19, а не заболели
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РИА Новости

УПЦ: большинство в лавре Киева уже выздоровели от COVID-19, а не заболели

12:35 27.04.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство насельников Киево-Печерской лавры уже выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией, и сейчас больных осталось совсем немного, хотя СМИ неверно делают акцент на всеобщем заболевании, заявил в понедельник РИА Новости руководитель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент.
"Если вы сейчас приедете в лавру, то увидите, что там больных единицы", - сказал иерарх УПЦ.
Собеседник агентства добавил, что "всего в лавре, по данным минздрава, переболело более 100 человек, из них 15-20 - в осложненной форме".
При этом митрополит Климент посетовал на то, что многие СМИ подают информацию так, как будто все насельники монастыря только что заболели, а не делают акцент на том, что подавляющее большинство из них уже выздоровели.
"Новость о том, что выздоровели, никто не прочел. Все постят заголовок "Все заболели", - констатировал он.
Ранее в УПЦ сообщили, что всего в Киево-Печерской лавре служат 106 священников.
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По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 220 летальных, 864 человека выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрение
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