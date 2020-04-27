УПЦ: большинство в лавре Киева уже выздоровели от COVID-19, а не заболели

Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство насельников Киево-Печерской лавры уже выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией, и сейчас больных осталось совсем немного, хотя СМИ неверно делают акцент на всеобщем заболевании, заявил в понедельник РИА Новости руководитель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент.

"Если вы сейчас приедете в лавру, то увидите, что там больных единицы", - сказал иерарх УПЦ.

Собеседник агентства добавил, что "всего в лавре, по данным минздрава, переболело более 100 человек, из них 15-20 - в осложненной форме".

При этом митрополит Климент посетовал на то, что многие СМИ подают информацию так, как будто все насельники монастыря только что заболели, а не делают акцент на том, что подавляющее большинство из них уже выздоровели.

"Новость о том, что выздоровели, никто не прочел. Все постят заголовок "Все заболели", - констатировал он.

Ранее в УПЦ сообщили, что всего в Киево-Печерской лавре служат 106 священников.

По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 220 летальных, 864 человека выздоровели.