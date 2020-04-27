Дата саммита "пятерки" СБ ООН пока не согласована, заявил Песков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дата саммита пятерки Совета Безопасности ООН пока не согласована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Саммит Совбеза пока не согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, определена ли дата заочного саммита СБ ООН.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.