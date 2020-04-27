Путин во вторник проведет совещание с губернаторами по коронавирусу

"Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов РФ как раз по вопросам борьбы с коронавирусом. Это будет также в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос он ответил, что в совещании примут участие все главы регионов.

Песков также отметил, что координационная комиссия, правительственный штаб осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров поручений по борьбе с коронавирусом, срок исполнения которых для регионов истекает 28 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ ранее сообщал, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба региона в воскресенье предположил, что главой государства 28 апреля "будут озвучены меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией".