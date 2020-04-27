Мишустин поручил вести мониторинг доведения средств на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил аппарату правительства вести мониторинг доведения выделенных на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики бюджетных средств.
"Также поручаю аппарату правительства вести мониторинг за доведением бюджетных средств. По итогам жду доклада как минимум два раза в месяц", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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"Дмитрий Юрьевич Григоренко (заместитель председателя правительства, руководитель аппарата - ред.), прошу вас организовать эту работу и соответствующим образом контролировать ее исполнение", - добавил Мишустин.
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