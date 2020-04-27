Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с попытками переписывать историю, и наше министерство и другие ведомства РФ с опорой на наши архивы делает все необходимое, чтобы этим деструктивным замыслам противостоять и не допустить пересмотра международно-правовых итогов Второй мировой войны, включая, конечно же, решения Нюрнбергского трибунала. Вместе с нами абсолютное большинство мирового сообщества занимает такие же позиции", - указал российский министр.