Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ и другие ведомства РФ делают все необходимое, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, такую же позицию вместе с Россией занимает абсолютное большинство мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В победе над фашизмом решающую роль сыграли все народы Советского Союза, значимость этого эпохального события трудно переоценить для всего человечества. Сегодня нам крайне важно сделать все, чтобы не позволить предать забвению тот подвиг и не допустить, чтобы молодежь забывала, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым проявлениям шовинизма и ксенофобии", - сказал Лавров, выступая в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с попытками переписывать историю, и наше министерство и другие ведомства РФ с опорой на наши архивы делает все необходимое, чтобы этим деструктивным замыслам противостоять и не допустить пересмотра международно-правовых итогов Второй мировой войны, включая, конечно же, решения Нюрнбергского трибунала. Вместе с нами абсолютное большинство мирового сообщества занимает такие же позиции", - указал российский министр.
Он подчеркнул, что "сегодня на великих державах, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма и в создание ООН, конечно, лежит особая ответственность, как это и записано в Уставе ООН".