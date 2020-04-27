В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 46687

Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 46687, общее число скончавшихся – 7202 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует поэтапный выход их карантинных мер.