В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 46687

БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 553 человека, скончались – 113 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, сообщили в понедельник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне сообщали о 178 скончавшихся и 809 заболевших.
Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 46687, общее число скончавшихся – 7202 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).
Медики констатируют, что тенденция на снижение числа смертей и заболеваемости новым вирусом продолжается. За минувшие 24 часа зафиксировано 127 новых госпитализаций (накануне сообщалось о 204 госпитализированных).
В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует поэтапный выход их карантинных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.