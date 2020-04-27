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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:29
https://ria.ru/20200427/1570622828.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 46687
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 46687

12:29 27.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 553 человека, скончались – 113 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, сообщили в понедельник в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне сообщали о 178 скончавшихся и 809 заболевших.
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Скорость распространения нового коронавируса
Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в середине марта на сегодня составляет 46687, общее число скончавшихся – 7202 (с учетом всех подтвержденных и подозрительных случаев).
Медики констатируют, что тенденция на снижение числа смертей и заболеваемости новым вирусом продолжается. За минувшие 24 часа зафиксировано 127 новых госпитализаций (накануне сообщалось о 204 госпитализированных).
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В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что на сегодня всего не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу и меры предосторожности, в частности, ношение масок придется продолжить и после снятия "карантина". С 4 мая страна планирует поэтапный выход их карантинных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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