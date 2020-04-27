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2020-04-27T12:27
https://ria.ru/20200427/1570622731.html
Лавров: Москва готова к разговору со всеми структурами Евросоюза
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РИА Новости

Лавров: Москва готова к разговору со всеми структурами Евросоюза

12:27 27.04.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва готова к разговору со всеми структурами ЕС, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не раз декларировал своё намерение начать пересмотр, обзор политики Евросоюза на российском направлении. Пока мы ничего не видели, но мы всегда открыты к разговору с любыми структурами Европейского союза", - сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Министр подчеркнул, что Россия "никаких обид не ставит во главу угла отношения к Евросоюзу".
"Многие страны-члены ЕС заинтересованы развивать двусторонние связи с РФ, конечно, мы идём им навстречу", - добавил он.
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РоссияСергей ЛавровМГИМОЕвросоюзВ мире
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