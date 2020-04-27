Лавров: Москва готова к разговору со всеми структурами Евросоюза

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва готова к разговору со всеми структурами ЕС, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не раз декларировал своё намерение начать пересмотр, обзор политики Евросоюза на российском направлении. Пока мы ничего не видели, но мы всегда открыты к разговору с любыми структурами Европейского союза", - сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Министр подчеркнул, что Россия "никаких обид не ставит во главу угла отношения к Евросоюзу".
"Многие страны-члены ЕС заинтересованы развивать двусторонние связи с РФ, конечно, мы идём им навстречу", - добавил он.