Лавров: никто не заинтересован в падении рынка газа

"То, что никто не заинтересован в том, чтобы еще и этот рынок рухнул, я думаю, всем понятно", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции, отвечая на вопрос о взаимодействии участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).