Лавров: никто не заинтересован в падении рынка газа

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Никто не заинтересован в том, чтобы рынок газа рухнул вслед за нефтью, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"То, что никто не заинтересован в том, чтобы еще и этот рынок рухнул, я думаю, всем понятно", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции, отвечая на вопрос о взаимодействии участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
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ФСЭГ - это международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее члены - Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Малайзия. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, Азербайджан и Ангола. Организация была создана для укрепления сотрудничества и обмена опытом в сфере газа.