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Туризм
2020-04-27T15:04
https://ria.ru/20200427/1570622566.html
Посольство Италии в РФ надеется на скорейшее возобновление турпоездок
https://cdn22.img.ria.ru/images/93930/88/939308808_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_8427a386ae1cf91b9ca6ab5a2cb784ac.jpg
РИА Новости

Посольство Италии в РФ надеется на скорейшее возобновление турпоездок

15:04 27.04.2020
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© Fotolia / alexsalcedoМост Понте Веккьо во Флоренции
Мост Понте Веккьо во Флоренции
© Fotolia / alexsalcedo
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Посольство Итальянской Республики в Москве рассчитывает, что туристические поездки в страну возобновятся как можно скорее, сообщила итальянская дипмиссия в Москве.
Министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини на прошлой неделе в интервью газете La Repubblica сказал, что "международного туризма в Италии в этом году не будет". При этом он допустил, что в мае в стране возобновится работа музеев и главных достопримечательностей.

"Мы возлагаем свои надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее: россияне всегда относились к Италии с большой любовью, традиционно выбирая именно ее для поездки на отдых", — отметили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что в интервью министра не поднималась тема закрытия Италией государственных границ.
"Там было сказано, что в целом будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и решений отдельных государств. Господин Франческини подчеркнул, что на данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию. Вследствие чего нашей стране придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями", — пояснили дипломаты.
Антон Камолов
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмДарио ФранческиниНовости - ТуризмМоскваИталия
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