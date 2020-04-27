Посольство Италии в РФ надеется на скорейшее возобновление турпоездок

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Посольство Итальянской Республики в Москве рассчитывает, что туристические поездки в страну возобновятся как можно скорее, сообщила итальянская дипмиссия в Москве.
Министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини на прошлой неделе в интервью газете La Repubblica сказал, что "международного туризма в Италии в этом году не будет". При этом он допустил, что в мае в стране возобновится работа музеев и главных достопримечательностей.
"Мы возлагаем свои надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее: россияне всегда относились к Италии с большой любовью, традиционно выбирая именно ее для поездки на отдых", — отметили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что в интервью министра не поднималась тема закрытия Италией государственных границ.
"Там было сказано, что в целом будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и решений отдельных государств. Господин Франческини подчеркнул, что на данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию. Вследствие чего нашей стране придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями", — пояснили дипломаты.