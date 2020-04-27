Посольство Италии в РФ надеется на скорейшее возобновление турпоездок

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Посольство Итальянской Республики в Москве рассчитывает, что туристические поездки в страну возобновятся как можно скорее, сообщила итальянская дипмиссия в Москве.

Министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини на прошлой неделе в интервью газете La Repubblica сказал, что "международного туризма в Италии в этом году не будет". При этом он допустил, что в мае в стране возобновится работа музеев и главных достопримечательностей.