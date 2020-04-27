Число случаев COVID-19 в Ярославской области выросло до 409

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Число жителей Ярославской области, у которых диагностировали коронавирус, за сутки выросло на 25 - до 409 человек, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
"Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 25 человек. Статистика сегодня такая: заболевших с начала периода - 409 ", - написал Миронов на своей странице в соцсети Facebook.
По данным губернатора, на лечении находятся 380 человек, из них два человека в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии крайней степени тяжести. Состояние 71 человека оценивается как средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Набольшее число заболевших коронавирусом в Ярославле – 154 человека, в Гаврилов-Ямском районе – 74 человека, в Рыбинске – 52 человека.
С начала пандемии в регионе 26 человек выздоровели, трое скончались.
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